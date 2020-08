Amazon.com : Va créer 3.500 emplois aux États-Unis

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce aujourd'hui avoir l'intention de créer 3.500 nouveaux emplois dans six villes des États-Unis.



Le groupe étendra ainsi ses hubs technologiques à Dallas, Detroit, Denver, New York (Manhattan), Phoenix et San Diego.



'Amazon investira plus de 1,4 milliard de dollars dans ces nouveaux bureaux', indique le groupe.



