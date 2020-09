Amazon.com : Un Général rejoint le conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Dans un document adressé à la SEC, Amazon a annoncé la nomination, comme membre de son conseil d'administration et de son comité d'audit, du Général (à la retraite) Keith Alexander, co-directeur général et président de la société IronNet Cybersecurity.



Avant de créer cette entreprise de technologie de cyber-sécurité en 2014, Keith Alexander a occupé les postes de Commandant de l'U.S. Cyber Command de mai 2010 à mars 2014, ainsi que de directeur de la National Security Agency d'août 2005 à mars 2014.



