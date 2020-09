Amazon.com : Partenariat entre Amazon Music et Twitch

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce jour qu'Amazon Music et Twitch se sont associés, via l'intégration de la fonctionnalité de diffusion en direct de Twitch dans l'application Amazon Music.



'[Cette intégration permettra] aux fans d'interagir avec les artistes de manière inédite et de passer de manière transparente entre les flux en streaming et la musique enregistrée. Avec ce lancement aujourd'hui sur iOS et Android, les artistes du monde entier pourront désormais se connecter en direct avec plus de 55 millions de clients d'Amazon Music', commente le groupe.



