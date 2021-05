Amazon.com : Nouvelle région AWS aux Emirats Arabes Unis

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce son intention d'ouvrir une région d'infrastructures aux Emirats Arabes Unis au premier semestre 2022, région qui sera sa deuxième au Moyen-Orient après celle existant à Bahreïn.



Cette nouvelle région, composée de trois zones de disponibilité, permettra aux clients d'exécuter des charges de travail et de stocker des données localement tout en desservant les utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible.



À l'échelle mondiale, AWS dispose de 80 zones de disponibilité dans 25 régions, avec des plans pour lancer 18 zones de disponibilité supplémentaires et six autres régions (Australie, Inde, Indonésie, Espagne, Suisse et Emirats Arabes Unis).



