Amazon.com : Nouvelle prime prévue pour les employés

(CercleFinance.com) - Amazon annonce qu'il va distribuer des bonus exceptionnels pour un montant de plus de 500 millions de dollars à ses employés en première ligne aux Etats-Unis, alors qu'il entre dans la saison des fêtes de fin d'année.



Le géant du commerce en ligne va ainsi verser des primes à ses collaborateurs sur le territoire américain employés du 1er au 31 décembre, primes de 300 dollars pour ceux à temps plein et de 150 dollars pour ceux à temps partiel.



Cette annonce porte à plus de 2,5 milliards de dollars le montant qu'Amazon aura distribué cette année à ses équipes sous forme de bonus ou de récompenses, dont 500 millions pour une 'prime de remerciement' plus tôt cette année.



