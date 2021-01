Amazon.com : Nouveaux investissements dans la région de Détroit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement dans la région métropolitaine de Detroit avec cinq nouveaux bâtiments qui permettront d'être 'au plus près des clients' et de 'créer plus de 2 000 emplois permanents à temps plein et à temps partiel', indique l'entreprise.



'Nous sommes ravis d'étendre notre réseau pour mieux servir nos clients dans la grande ville de Detroit', a déclaré Alicia Boler Davis, vice-présidente du service client mondial d'Amazon.



Amazon prévoit d'ouvrir un nouveau centre de distribution de 823 000 pieds carrés (plus de 76 000m2) à Détroit, créant ainsi 1 200 nouveaux emplois à temps plein pour son lancement en 2021.



Le site deviendra alors le quatrième centre de distribution de l'État utilisant la robotique Amazon pour aider les employés à choisir, emballer et expédier les articles aux clients.



Les autres sites abriteront notamment un centre de distribution et des centres de tris, fait savoir Amazon.



