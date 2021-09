Amazon.com : Goldman Sachs initie le suivi à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a initié lundi le suivi du titre Amazon avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 4250 dollars dans le cadre d'une note consacrée aux valeurs de l'Internet.



Dans son étude, qui compte plus de 200 pages, l'intermédiaire financier explique considérer Amazon comme un investissement central de long terme au sein du secteur.



Goldman estime que le groupe de Seattle est exposé à de nombreux vecteurs de croissance (commerce électronique, informatique dématérialisée, publicité numérique, streaming, intelligence artificielle,...) susceptibles de lui assurer une croissance annuelle de plus de 15% par an sur le long terme.



Tous ces facteurs peuvent aussi favoriser une expansion des marges bénéficiaires, assure-t-il.



