Amazon.com : Compte créer plus de 2500 emplois en Californie

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui son intention de créer plus de 2 500 emplois en Californie au cours des prochaines années, via l'extension de ses Tech Hubs de San Diego (+11 000m2 d'ici début 2023), Irvine (+11 000m2 d'ici la fin de l'année) et Santa Monica (+18 000m2 d'ici mi-2023).



'Ces 2 500 nouveaux emplois incluent des rôles dans la construction d'une infrastructure cloud, l'amélioration de l'expérience Alexa et la conception de jeux vidéo de pointe. C'est une opportunité fantastique pour les Californiens de tous horizons de rejoindre Amazon et de construire une carrière réussie', a déclaré Holly Sullivan, vice-présidente du développement économique mondial d'Amazon.



En 2021, Amazon a ouvert plus de 15 sites dans le sud de la Californie et créé plus de 17 000 emplois dans tout l'État.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel