Amazon.com : Actions massives anti-contrefaçon en Chine

(CercleFinance.com) - Amazon annonce l'identification et l'interruption de trois opérations de contrefaçon en Chine grâce aux bureaux locaux de sécurité publique et aux informations fournies par son unité contre les contrefaçons, entrainant la saisie de plus de 240.000 articles contrefaits.



Ces articles, saisis dans les provinces du Guangdong et du Jiangxi, étaient des imitations de produits de luxe, de vêtements de sport et d'accessoires automobiles de marques BMW, Hugo Boss, Lacoste, Under Armour et autres.



Ces saisies de produits contrefaits basées sur les renseignements d'Amazon font suite à des actions similaires des forces de l'ordre en Angleterre et aux États-Unis qui ont eu lieu en Californie et dans le New Jersey.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel