Amazon.com : Acquisition de l'entreprise belge Cloostermans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Cloostermans, une entreprise belge spécialisée dans la fabrication de machines d'automatisation sur mesure.



Dans un communiqué, le géant du commerce en ligne indique qu'il collaborait avec Cloostermans depuis 2019, la société flamande l'ayant notamment aidé à concevoir des systèmes 'mécatroniques' lui permettant de déplacer et d'empiler des palettes et des charges lourdes, mais aussi à emballer les produits avant leur expédition chez le client.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés, Amazon se contentant d'indiquer que Cloostermans emploie aujourd'hui près de 200 personnes.



Depuis qu'il a commencé à utiliser des automates dans ses entrepôts en 2012, Amazon dit avoir déployé plus de 520.000 dispositifs robotisés dans ses centres logistiques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.