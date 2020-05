AMAZON.COM : Vers une jambe corrective au sein du cadre haussier général

(BFM Bourse) - AMAZON.COM constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 1D57S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 2100 $ et d’échéance courte au 18/09/2020.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Valeur "Stay at Home" par excellence, star de la tech, secteur hautement sur-performant et résilience depuis la mi-mars, le titre du géant du commerce en ligne a - fait remarquable sur la cote - inscrit au mois d'avril de nouveaux sommets historiques, à la suite d'une extension haussière significative avec pour momentum la fédération à l'achat illustrée par les bougies en longs blancs des 14 et 15 avril. A partir de la formation d'un doji le 17 avril, l'action s'est engagée dans une phase élargi, cassée dans son élan le 1er mai. Si le trend de fond est incontestablement haussier, un court mouvement de correction est envisagé dans l'immédiat.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 1D57S, sur AMAZON.COM, à 0.750 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 2176.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 2451.000 $.

Le conseil WARRANT Achat à 0.75 € PUT Objectif : 2176.000 € Stop : 2451.000 € Mnemo : 1D57S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 2100.00 € Echéance : 18/09/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime