ALPHABET (GOOGLE) : Message baissier délivré et renforcé

(BFM Bourse) - ALPHABET (GOOGLE) constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 3M71S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 117.5 $ et d’échéance courte au 16/12/2022. Le levier est proche de 4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

"Dézoomons" quelque peu sur la configuration graphique de ce géant de la tech, particulièrement sensible à la question monétaire et au réchauffement des rendements des obligations d'État. Les points hauts sont désormais systématiquement décroissants depuis le début de l'année, l'action étant prisonnière d'une tendance baissière au sens de Dow. Après avoir passé l'été au sein d'un canal horizontal (range), entre 105 et 120$,

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 3M71S, sur ALPHABET (GOOGLE), à 3.750 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 85.010 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 105.010 $.

Le conseil WARRANT Achat à 3.75 € PUT Objectif : 85.010 € Stop : 105.010 € Mnemo : 3M71S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 117.50 € Echéance : 16/12/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime