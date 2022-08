Allianz se : Profit opérationnel en hausse au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Allianz publie, pour les six premiers mois de 2022, un résultat net part du groupe en chute de 53% à 2,3 milliards d'euros, plombé par une provision liée au dossier des fonds structurés Alpha aux Etats-Unis, mais un profit opérationnel en hausse de 1% à 6,7 milliards.



Les revenus la compagnie d'assurance allemande se sont accrus de 7,2% à 81,2 milliards d'euros, avec des progressions de 12,1% en assurance-dommages, de 3,2% en assurance vie-santé et de 6,4% en gestion d'actifs.



Se disant 'bien placé pour gérer l'impact de l'inflation élevée et les pressions économiques particulièrement évidentes en Europe', Allianz confirme tabler, pour l'année 2022, sur un profit opérationnel de 13,4 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel