Allianz se : L'UE autorise l'acquisition en commun de GGND

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Galp Gás Natural Distribuição (GGND) au Portugal par Allianz Capital Partners (ACP) en Allemagne, Marubeni et Toho Gas, toutes deux japonaises.



GGND est actuellement contrôlée conjointement par Marubeni, Toho Gas et Galp New Energies et est active dans la distribution et la vente au détail de gaz naturel au Portugal.



ACP est active dans le domaine des investissements de capitaux privés, des infrastructures et des énergies renouvelables.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, car il n'entraînerait aucun chevauchement entre les activités des entreprises.



