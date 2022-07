Allianz se : Jefferies abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 240 E (contre 255 E).



' A l'approche des résultats du 2ème trimestre, nous révisons notre modèle pour évaluer le coût de la volatilité du marché ' indique Jefferies.



' Cependant, bien que la hausse des rendements soit économiquement positive en augmentant les revenus d'investissement et en réduisant le passif, le régime comptable IFRS (qui va bientôt changer) signifie que la volatilité des actifs est beaucoup plus visible que les avantages du passif ' rajoute le bureau d'analyses.



