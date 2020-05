Allianz se : Crédit Suisse abaisse ses estimations de BPA

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse confirme son conseil surperformance sur Allianz mais abaisse ses estimations de BPA d'environ 5% pour 2020E avec des changements limités pour 2021E-2025E. Le bureau d'analyses confirme également son objectif de cours de 200 E.



Les analystes estiment que sa valorisation et son rendement en dividendes restent attractifs. ' Le potentiel de croissance du BPA à partir de 2020E-2025E apparaît attractif à plus de 5% malgré le ratio Solvabilité II inférieur aux prévisions au 1er trimestre 2020 '.



' Les hypothèses de pertes de Covid-19 dans le secteur IARD sont fixées à 800 millions d'euros (contre 400 millions d'euros) ' indique le bureau d'analyses.



' Nous prévoyons maintenant un bénéfice d'exploitation pour Allianz pour l'exercice 2020 de 10,8 milliards d'euros, ce qui est en deçà de la fourchette cible initiale de 11,5 à 12,5 milliards d'euros, mais qui, selon nous, est cohérent avec les commentaires de la direction. Nos prévisions de bénéfice d'exploitation sont d'environ 2 à 3% supérieures au consensus ' rajoute Crédit Suisse.



