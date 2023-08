Allianz se : Bénéfices en forte hausse au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La compagnie d'assurance allemande Allianz publie un résultat net 'core' attribuable aux actionnaires en hausse de 90,2% à 4,7 milliards d'euros pour son premier semestre 2023, ainsi qu'un résultat opérationnel accru de 14,9% à 7,5 milliards.



Le volume d'affaires total a augmenté de 4,8% à 85,6 milliards d'euros, soutenu par des croissances en assurance dommages (+9,8%) et secondairement en assurance vie et santé (+1,3%), en partie contrebalancées par une baisse de 7,5% en gestion d'actifs.



'Les excellents résultats d'Allianz démontrent la solidité de nos fondamentaux alors que nous capitalisons sur notre envergure mondiale et notre mix d'activités diversifié au profit de nos clients et de nos actionnaires', commente son CEO Oliver Bäte.



'Avec notre croissance à deux chiffres des bénéfices, nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs pour l'année', poursuit-il, confirmant donc l'objectif d'un résultat opérationnel 2023 de 14,2 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.