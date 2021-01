Allianz se : Bank of America reste à 'achat'

(CercleFinance.com) - Bank of America (BoA) réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 235 euros sur Allianz, considérant comme 'injustifiée' la décote de 10% avec laquelle le titre se traite selon lui par rapport au secteur.



Alors que les résultats du quatrième trimestre sont attendus le vendredi 19 février, le broker anticipe un résultat opérationnel de 2,7 milliards d'euros, stable en glissement annuel, 'démontrant une bonne résistance'.



'Le capital continue de se reconstruire et nous voyons une marge de manoeuvre croissante pour les rachats d'actions en plus des dividendes ordinaires', ajoute BoA dans le résumé de sa note sur l'assureur allemand.



