Allianz se : Acquisition d'un projet résidentiel en Suisse

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce l'acquisition du projet résidentiel ' Les Hauts du Château ', situé à Bellevue, près de Genève, dans le cadre d'une opération à terme d'environ 200 millions CHF.



Le complexe résidentiel offrira près de 300 appartements sur environ 20 000 m2 de surfaces locatives, dont plusieurs unités commerciales ainsi que 325 places de parking. Les travaux de construction ont déjà commencé et la livraison est prévue pour 2022.



' Cet investissement, le plus important jamais réalisé par Allianz Real Estate en Suisse à ce jour, offre un rendement attractif et contribuera à renforcer notre position à Genève, un emplacement stratégique pour nous ', déclare Martin Kaleja, directeur général d'Allianz Real Estate en Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Allianz Se en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok