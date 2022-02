Akzo nobel : Les résultats trimestriels dépassent les attentes

(CercleFinance.com) - AkzoNobel, le troisième fabricant mondial de peintures, a fait état mercredi de résultats trimestriels en baisse, le relèvement de ses prix n'ayant pas totalement réussi à compenser l'impact de l'augmentation du cours des matières premières.



Le spécialiste néerlandais des revêtements a publié un bénéfice opérationnel de 205 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, contre 243 millions d'euros un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est toutefois accru de 9%, à plus de 2,4 milliards d'euros, à la faveur d'une hausse de 12,5% de ses prix sur le trimestre (+14% sur le seul mois de décembre).



Le groupe - qui détient notamment la marque Dulux - a annoncé qu'il prévoyait de lancer un nouveau rachat d'actions de 500 millions d'euros à finaliser d'ici à la fin du premier trimestre, après avoir récemment bouclé son précédent programme, d'un montant d'un milliard d'euros.



Son dividende annuel va, lui, être porté à 1,54 euro l'action, contre 1,52 euro pour l'exercice 2020.



L'action AkzoNobel prenait 5% à la Bourse d'Amsterdam suite à ces chiffres meilleurs que prévu, signant la deuxième meilleure performance de l'indice AEX derrière Adyen.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AKZO NOBEL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok