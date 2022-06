Akzo nobel : Les prévisions de résultats de Credit Suisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste a réduit son objectif de cours à 93 E par action en raison de la baisse des bénéfices mais confirme son conseil de Surperformance sur la valeur.



' Notre EBIT pour l'exercice 23 est supérieur de 4% au consensus, mais notre prévision d'EBITDA pour l'exercice 23 reste inférieure de 8% à l'objectif de 2 milliards d'euros d'Akzo (hors fusions et acquisitions) ' indique le bureau d'analyses.



' Les économies de coûts réalisées grâce au programme ' Deliver ' devraient également soutenir de plus en plus les bénéfices ; Akzo vise des économies de coûts de 200 millions d'euros - nous pensons donc que l'ampleur de l'objectif semble réalisable ' rajoute Credit Suisse.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.