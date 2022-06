Akzo nobel : Grégoire Poux-Guillaume nommé directeur général

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AkzoNobel a annoncé que Grégoire Poux-Guillaume deviendra le nouveau directeur général de l'entreprise à compter du 1er novembre 2022. Il succédera à Thierry Vanlancker, qui était directeur général et membre du conseil d'administration depuis 2017, et dont le mandat arrive à son terme.

Grégoire Poux-Guillaume a notamment été directeur général de Sulzer, de GE Grid Solutions et Senior Managing Director de CVC Capital Partners.



'C'est un chef d'entreprise expérimenté qui a fait ses preuves en matière de croissance supérieure à celle du marché et de constitution d'équipes solides', commente Nils Smedegaard Andersen, président du conseil de surveillance d'AkzoNobel.



'Je suis honoré d'avoir été choisi pour diriger l'entreprise lors de sa prochaine étape de développement', déclare Grégoire Poux-Guillaume.



La nomination de Grégoire Poux-Guillaume au conseil d'administration d'AkzoNobel est soumise à l'approbation des actionnaires et figurera à l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire prévue en septembre.



