Akzo nobel : Dans le vert, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - AkzoNobel gagne un peu moins de 1% à la bourse de Paris alors que ce matin, Barclays a réaffirmé sa recommandation 'surpondérer' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 109 à 113 euros, se disant 'en dessous du consensus pour le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, mais au-dessus pour l'exercice 2023'.



'Nous pensons que les investisseurs attendent des signes concrets que l'inflation s'est stabilisée pour acheter un dossier de reprise, et notre modèle suggère que c'est imminent', juge le broker dans sa note sur le fournisseur néerlandais de peintures et d'enduits.



Barclays reconnait que 'les perspectives de volumes au premier semestre 2022 sont difficiles', mais il souligne que 'historiquement, la culmination des coûts des matières premières a davantage compté pour la performance de l'action'.



