Akzo nobel : UBS réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - L'analyste confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 85 E après l'annonce des résultats du 2ème trimestre.



Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 14% et 10% à taux de change constants. Le résultat net attribuable aux actionnaires est de 106 millions d'euros (contre 261 millions d'euros en 2021). L'EBITDA ajusté ressort à 337 millions d'euros (2021 : 419 millions d'euros).



' L'EBIT ajusté du 2T22 est largement conforme au consensus. De nouvelles réductions de coûts devraient permettre d'atteindre 2 milliards d'euros d'EBITDA en 2023. L'inflation des coûts devrait se poursuivre pendant la majeure partie du second semestre 2022 ' indique UBS.



AkzoNobel vise à atteindre l'objectif d'EBITDA ajusté de 2 milliards d'euros pour 2023 et une augmentation annuelle moyenne de 50 points de base du rendement des ventes sur la période 2021-2023.



