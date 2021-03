Akka technologies : Malgré du mieux au second semestre, les comptes annuels d'Akka déçoivent

(BFM Bourse) - Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologie a publié des comptes annuels très dégradés en raison des charges afférentes à la crise sanitaire, celle-ci ayant par ailleurs durement touché ses deux principaux donneurs d'ordres que sont l'automobile et l'aéronautique. Le titre flanche.

Qu'ils semblent lointains, les sommets boursiers atteints par Akka Technologies à l'été 2019, lorsque le titre s'échangeait à plus de 70 euros. Ce jeudi, peu après 16h15, le cours de l'action du groupe d’ingénierie et de conseil technologique fondé (en 1984) et dirigé depuis par Maurice Ricci dévisse de 10,7% à 23,75 euros.

Ce très vif repli, le sixième consécutif, intervient en réaction à la publication mercredi soir de comptes annuels "sans surprise très dégradés", la Covid-19 ayant à elle seule pesé très lourdement (59,2 millions d'euros de coûts directs) dans la perte opérationnelle publiée qui s’établit à -170,5 millions d'euros souligne Gilbert Ferrand, analyste en charge du dossier chez Midcap Partners.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Outre les coûts liés à la la pandémie, cette perte intègre également d'autres charges importantes comme les coûts liés au déploiement du plan de transformation Fit-2-Clear (41,9 millions) et les provisions pour les plans de restructuration en Allemagne et en France (79,6 millions) notamment.

La perte opérationnelle ajustée, nouvel indicateur de référence du groupe en lieu et place du résultat opérationnel courant -qui ne sera plus communiqué- s'établit ainsi à 19,5 millions d'euros, contre 143,7 millions (recalculé) pour l'exercice 2019.

Exposé aux marchés de l'automobile et de l'aéronautique particulièrement affectés par la crise, Akka Technologies a vu ses revenus se contracter de 16,5% sur l'année, à 1,5 milliard d'euros.

Le groupe met toutefois en avant la reprise de la croissance de son chiffre d'affaires entre les 3e et 4e trimestre, même si le niveau d'activité est resté 20% inférieur à celui de l'exercice 2019 sur les trois derniers mois de l'année. Une reprise séquentielle jugée "rassurante" par Gilbert Ferrand, qui souligne par ailleurs que "le résultat opérationnel ajusté du groupe est redevenu positif à hauteur de 32 millions d'euros (compensant et même au-delà la perte subie sur la première partie de l'année)".

Pour rappel, les comptes semestriels dévoilés par Akka avaient (déjà) été violemment sanctionnés par le marché fin juillet dernier (-20%), précipitant le retrait du titre du SBF120 dès le mois de septembre... six mois seulement après avoir intégré l'indice large du marché parisien.

Autre point positif relevé par l'expert de Midcap Partners : une situation de liquidité -468 millions d'euros de cash brut et une capacité de tirer 470 millions supplémentaires- qui semble largement sous contrôle et devrait permettre de faire face aux importants décaissements qui vont intervenir à court et moyen terme (200 millions liés aux plans de restructuration et la mise en œuvre de Fit-2- Clear, répartis sur les exercices 2021 et 2022, ainsi qu'au règlement des charges sociales et fiscales reportées et rééchelonnées entre 2021 et 2023). "L'augmentation de capital réservée de 197 millions d'euros intervenue fin décembre et l’abondant flux de trésorerie disponible (142 millions) ont permis au groupe de préserver les grands équilibres du bilan", note l'analyste.

Se projetant sur l'exercice 2021, le groupe se veut prudent, notant que si "la dynamique commerciale continue de s'améliorer au début de 2021, la visibilité reste limitée en raison de la crise actuelle". Par conséquent, Akka s’attend actuellement à ce que l’activité 2021 "soit plus dynamique en fin d’exercice, le premier trimestre étant le dernier trimestre attendu en baisse en raison d’une base de comparaison pré-Covid-19 élevée et d’une attention particulière à la sélection de projets à forte marge, notamment en Amérique du Nord".

Malgré ses perspectives timorées, Gilbert Ferrand réitère sa recommandation à l'achat et relève nettement sa cible sur le titre, de 23 à 30 euros, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de plus de 25% selon l'analyste.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse