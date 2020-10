Akka technologies : Un broker révise son opinion, le titre perd 2%

(CercleFinance.com) - Akka perd plus de 2% à Paris alors qu'Invest Securities a annoncé dégrader son opinion sur le titre, passant de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours revu de 25,5 à 16 euros, au lendemain de la parution d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre très en-dessous de ses attentes.



'La décroissance organique s'élève à -28,9%, en amélioration limitée par rapport au deuxième trimestre. Alors que le secteur aéronautique connait un recul très important sans perspective de reprise, le groupe lance un plan social en France', souligne l'analyste.



'La dynamique d'activité terrible, avant même le reconfinement, et le niveau d'incertitude très élevé ne nous rendent plus assez confiants quant à la situation financière du groupe pour rester à l'achat', poursuit-il.



