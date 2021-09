Akka technologies : Toujours en perte nette au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le cabinet de conseil en ingénierie et services de R&D Akka Technologies publie une perte nette part du groupe de 29,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre une perte nette de 57,4 millions un an auparavant.



Le résultat opérationnel ajusté est passé de -12,6 à +40,5 millions d'une année sur l'autre, pour un chiffre d'affaires de 769,6 millions d'euros, en baisse de 1,1% en données publiées et de 4,7% en données organiques.



Akka prévoit désormais pour l'année 2021 une croissance du chiffre d'affaires avec un taux de croissance à un chiffre faible à moyen. Son free cash-flow devrait néanmoins rester négatif sur l'ensemble de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel