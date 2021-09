Akka technologies : Signe un contrat de plus de 60 ME

(CercleFinance.com) - AKKA Technologies a été sélectionné par un OEM automobile mondial pour fournir des services d'ingénierie et de production en Amérique du Nord.



Ce contrat pluriannuel devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 60 millions de dollars au cours des trois prochaines années.



' Les ingénieurs hautement spécialisés et certifiés du Groupe travailleront dans des domaines clés du site de production manufacturière tels que l'électricité, la transmission, le moteur, l'étalonnage, la logistique et le soutien à la qualité ' indique le groupe.



