Akka technologies : Retrait de Data Respons de la cote à Oslo

(CercleFinance.com) - Le groupe Akka annonce ce soir le retrait de la cote de la bourse d'Oslo de Data Respons, dont il détient 100% du capital.



'L'acquisition de Data Respons s'inscrit dans la volonté d'Akka de renforcer ses activités digitales. L'innovation stimulée par le digital, la mobilité, l'électrification et les services d'aide à la conduite (ADAS) continueront à soutenir la demande, et l'accélération du déploiement de sa stratégie digitale permettra au Groupe d'émerger comme un acteur de premier plan de l'après-crise', commente le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AKKA TECHNOLOGIES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok