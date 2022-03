Akka technologies : Résultat net pdg de -11.4 ME en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Akka publie un chiffre d'affaires de 1553 ME au titre de l'exercice 2021, soit une variation organique de +0.7% par rapport à l'exercice précédent.



L'activité est tirée par le dynamisme de la Business Unit (BU) France (+3% en organique) et de la BU International (+5.3%), tandis que certaines régions décrochent comme l'Amérique du Nord (-6.6%) ou l'Allemagne (-1.8%).



Entre 2020 et 2021, le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 408%, passant de 19.5 à 99.1 ME, tandis que le résultat net consolidé est passé de -167.9 ME à -10.1 ME dane le même temps.



Finalement, le résultat net part du groupe ressort à -11.4 ME, loin de la perte de 168.8 ME enregistrée un an plus tôt.



Sur la base de la dynamique commerciale actuelle - et en excluant toute détérioration majeure de l'environnement géopolitique actuel, notamment en Europe - Akka s'attend à ce que le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2022 connaisse une croissance à un chiffre, de moyenne à élevée.



' Toutes les Business Units devraient contribuer à la croissance du Groupe et atteindre un taux de marge opérationnelle (ajustée) proche du taux de 2019 ', indique le groupe.





