Akka technologies : En repli de 7%, un analyste abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 7% ce matin à la Bourse de Paris. Invest Securities indique ce matin que le supplice du titre Akka ces dernières semaines (-35pts en relatif sur 1 mois) est lié selon lui à un endettement perçu comme inquiétant.



' A fin 2019, la Dette Nette ressort à 248mE selon notre définition (incluant les ODIRNANE), ce à quoi il faut ajouter le coût de l'acquisition de Data Respons (382mE) début 2020 et dans une vision élargie de la dette le factor qui s'établit à 273mE ' rajoute Invest Securities.



' Si la société argue que son ratio DN/EBITDA pro forma selon la définition retenue pour ses covenants est de 2,4x à fin 2019 en pro forma (vs des covenants à 4,0x) et que la première échéance de remboursement significative est en 2022, cet élément continuera à notre sens d'inquiéter avec la dégradation inéluctable des résultats en 2020 ' indiquent les analystes.



Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur et abaisse son objectif à 29 E (contre 66 E).



