AIRBUS GROUP : Reflux en cours, un put adapté au scénario baissier

(BFM Bourse) - AIRBUS GROUP constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put Y567S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 110 € et d’échéance courte au 19/06/2020. L'effet de levier est proche de 7.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A la suite d'un enchaînement constitué par:

1) la rupture de la partie basse (support) d'une phase élargie de consolidation en sommet les 13 et 14 février avec l'appui des volumes

2) la formation d'un gap ample baissier, coïncidant avec la rupture de la moyenne mobile à 100 jours (en orange)

3) un nouveau gap baissier en coeur de mouvement de reflux,

la configuration graphique et technique d'AIRBUS s'est nettement et rapidement dégradée. Une poursuite à court terme du reflux est à anticiper, et la stratégie de couverture proposée s'accorde parfaitement avec l'horizon baissier fourni par le présent scénario.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique Y567S, sur AIRBUS GROUP, à 0.980 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 112.610 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 126.330 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.98 € PUT Objectif : 112.610 € Stop : 126.330 € Mnemo : Y567S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 110.00 € Echéance : 19/06/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime