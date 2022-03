Aegon : Refus d'investissements futurs en Russie

(CercleFinance.com) - A la suite de l'invasion de l'Ukraine, Aegon annonce qu'elle ne ferait pas d'investissements futurs dans des entreprises basées en Russie ou en Biélorussie, politique ne s'appliquant toutefois qu'aux placements de comptes généraux où il dispose d'un contrôle de gestion total.



Le groupe a donc mis à jour sa politique d'investissement responsable qui excluait déjà les investissements dans toute forme de dette émise par les gouvernements russe et biélorusse, comme les obligations d'État.



La compagnie d'assurances néerlandaise précise avoir 27 millions d'euros d'investissements en compte général en Russie, sur la base de la valeur comptable au 3 mars 2022, et ne pas avoir d'investissements en Biélorussie.



