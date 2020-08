Aegon : Oddo BHF n'est plus à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes d'Oddo BHF ont annoncé lundi avoir ramené leur recommandation sur Aegon à 'neutre' contre 'achat' précédemment avant la parution, jeudi 13 août, des résultats trimestriel de l'assureur néerlandais.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier estime que l'environnement actuel reste globalement défavorable au groupe en raison - notamment - de la hausse de la mortalité liée au Covid aux Etats-Unis, de la baisse des taux d'intérêt et du repli du dollar, auquel Aegon est particulièrement exposé.



Oddo dit pronostiquer, par ailleurs, une hausse des dépréciations sur les investissements réalisés sur les marchés de taux.



S'il reste convaincu que le titre reste 'peu cher' et qu'il offre un potentiel d'appréciation attractif à moyen terme, le groupe financier franco-allemand estime que d'autres valeurs au sein de univers de couverture offrent aujourd'hui un potentiel plus intéressant à court terme.



Son objectif de cours reste inchangé à 3,1 euros.



