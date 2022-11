Aegon : En recul avec une perte sur le 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Aegon recule de plus de 1% à Amsterdam, après l'annonce par la compagnie d'assurance d'une perte nette de 206 millions d'euros pour son troisième trimestre, 'principalement du fait d'une perte non-économique sur des couvertures de taux d'intérêts aux Etats-Unis'.



A 429 millions d'euros, son profit opérationnel a baissé de 11% hors effets de changes, de moindres commissions ayant plus que contrebalancé les bénéfices des économies de dépenses, des initiatives de croissance et d'une amélioration des réclamations.



Le groupe néerlandais ajoute 'prendre des mesures pour réduire substantiellement sa sensibilité de capital de son portefeuille d'annuités variables aux Etats-Unis aux marchés actions, et accroitre encore la prédictibilité des free cash-flows'.



