Aegon : Cession de Stonebridge finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aegon annonce avoir finalisé la cession de Stonebridge, un fournisseur de produits d'assurance pour accidents basé au Royaume Uni, pour un montant de recettes totales de l'ordre de 60 millions de livres sterling, à Global Premium Holdings.



Stonebridge fournit des polices d'assurance pour hospitalisations ou décès accidentels à environ 200.000 clients particuliers au Royaume Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, dans les pays nordiques et en Irlande.



Annoncée en octobre 2020, cette transaction permet à l'assureur néerlandais de simplifier son profil d'activité, en ligne avec sa stratégie de gestion active du portefeuille d'activités. Elle n'a pas d'impact sensible sur la position de capital et les résultats d'Aegon.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.