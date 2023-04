Advini : Repli de 27% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - AdVini publie un résultat net de 3,3 millions d'euros au titre de 2022, contre 4,5 millions l'année précédente, et une marge d'EBITDA courant en retrait de 0,4 point à 7,6%, essentiellement en raison d'une augmentation des charges de main d'oeuvre.



Le chiffre d'affaires du groupe de vins s'établit à 297,8 millions d'euros, en hausse de 6,3% (+1,2% à périmètre et change constants) suite aux acquisitions de BVC Bodegas (Espagne) en avril 2021 et de Kleine Zalze (Afrique du Sud) en juillet 2022.



Il sera proposé à l'AG du 16 juin un dividende de 0,35 euro par action. Le contexte géopolitique et le comportement des consommateurs face aux nouvelles hausses de prix sur les marchés engagent AdVini à la prudence quant aux perspectives d'activité 2023.



