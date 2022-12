Advini : Projet de transfert de cotation approuvé en AG

(CercleFinance.com) - AdVini annonce que son assemblée générale mixte, réunie le 16 décembre, a approuvé le projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C), vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.



Le conseil d'administration réuni ce même jour a décidé de mettre en oeuvre ce transfert. La décision d'Euronext Paris interviendrait au plus tôt le 17 janvier et l'admission sur Euronext Growth Paris, au plus tôt, au plus tôt le 17 février.



Ce transfert vise à permettre au groupe de vins et 'd'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière, et offrant un cadre réglementaire mieux adapté à son profil et aux besoins actuels'.



