Advini : Mandat à un PSI pour des rachats d'actions

(CercleFinance.com) - La maison de vins et vignobles AdVini annonce avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'achat d'actions dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l'assemblée générale du 13 juin 2019.



Ce mandat porte sur un volume maximal de 15.570 actions représentant environ 0,4% du capital social, à un cours moyen n'excédant pas les limites imposées par l'AG. Les rachats pourront intervenir au titre du mandat du 1er juin au 31 décembre 2020.



L'achat vise à l'attribution ou la cession d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, et à la remise d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport.



