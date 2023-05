Advini : Initié à achat chez Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities initie un suivi du titre Advini à 'achat', avec un objectif de cours de 26,4 euros, notant que le titre 'ne s'est jamais remis de l'épisode COVID, évoluant aujourd'hui -25% en deçà de ses niveaux de mars 2020'.



Selon lui, la volonté du management de communiquer à nouveau, l'acquisition par le CEO de près de 10% du capital au cours des derniers mois et l'amélioration progressive du CA puis des résultats doivent permettre de mettre fin à la sous-évaluation de ce groupe de vins.



Le bureau d'études estime que le titre AdVini 'se traite aujourd'hui 20% en deçà de son actif net comptable qui ne tient même pas compte de la revalorisation des actifs viticoles comptabilisés au coût historique'.



