Advicenne : Ventes annuelles en croissance de 13%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Advicenne a annoncé mardi une progression de 13% de ses ventes au titre de l'exercice 2022, notamment à la faveur d'une accélération significative de sa croissance sur le second semestre.



La société pharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies rénales rares a publié ce matin des revenus annuels de 3,7 millions d'euros, à comparer avec 3,3 millions d'euros sur l'exercice précédent.



La croissance annuelle provient majoritairement des ventes de Sibnayal, qui ressortent à 1,4 million d'euros en 2022 en progression de 40% par rapport à l'exercice précédent.



Sibnayal, une combinaison fixe de citrate de potassium et de bicarbonate de potassium, est indiqué dans le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) chez les adultes, les adolescents et les enfants.



Dans son communiqué, Advicenne note que le second semestre 2022 a vu une accélération marquée de la croissance des ventes de Sibnayal, qui ont bondi de 70% sur la deuxième partie de l'année grâce au lancement en direct en Grande-Bretagne.



La société dit aussi voir bénéficié de la prise d'effet de différents partenariats conclus en Europe et du développement de la prise en charge thérapeutique des patients souffrant d'ATRd en France.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities mettent en évidence un chiffre d'affaires annuel qui évolue 'toujours à des niveaux modestes', ce qui se traduisait par un repli de plus de 6% de l'action mardi à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.