Advicenne : Entouré après des avancées pour Sibnayal

(CercleFinance.com) - Advicenne s'envole de 25% après des avancées significatives dans la commercialisation et la distribution d'ADV7103 (Sibnayal), le premier et unique médicament approuvé pour le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale.



La société spécialisée en néphrologie a achevé le premier cycle de négociations de prix au Royaume-Uni et surtout a signé ses deux premiers accords de distribution pour Sibnayal, accords qui couvrent 25% des patients européens touchés par cette pathologie.



Ses partenaires TwinPharma et ExCEEd Orphan auront respectivement les droits exclusifs de commercialisation au Benelux et dans les pays d'Europe centrale et orientale. Advicenne recevra un montant significativement supérieur à 50% des ventes futures.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel