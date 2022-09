Advicenne : Dossier de prise en charge retiré en Angleterre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Advicenne perd plus de 3% mercredi en Bourse de Paris après le retrait par la société de sa demande de prise en charge de Sibnayal, son traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), en Angleterre.



La société pharmaceutique a annoncé ce matin dans un communiqué avoir retiré son dossier de prise en charge auprès de l'institut britannique pour la santé et l'excellence des soins (NICE).



Advicenne explique que l'absence actuelle de données épidémiologiques de long terme ne permet pas de mettre à la disposition du NICE un modèle médico-économique 'robuste'.



En conséquence, Advicenne prévoit de négocier directement avec les hôpitaux anglais pour permettre localement l'accès à Sibnayal.



L'entreprise assure que l'impact économique de cette décision devrait rester 'limité' compte tenu du nombre d'établissements hospitaliers, de prescripteurs et de patients éligibles.



La commercialisation de Sibnayal en Grande-Bretagne avait été annoncée en juin 2022



A noter qu'Advicenne a en revanche obtenu la prise en charge de Sibnayal par le NHS Scotland, le système de santé écossais.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.