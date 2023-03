Advicenne : Des pertes réduites sur l'exercice 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Advicenne a réduit ses pertes en 2022 grâce à une augmentation de ses ventes et à une baisse des charges opérationnelles, ce qui n'avait pas beaucoup d'impact sur le titre à la Bourse de Paris.



La société pharmaceutique a enregistré l'an dernier des pertes d'exploitation de 10,1 millions d'euros contre 12,4 millions d'euros en 2021.



Le laboratoire spécialisé dans la néphrologie explique cette amélioration de près de 20% par une réduction significative de ses charges d'exploitation, qui sont passée de 16,2 à 13,1 millions d'euros d'une année sur l'autre.



Au total, le résultat net affiche une perte de 11,5 millions d'euros, contre -12,4 millions d'euros en 2021.



Dans son communiqué, Advicenne dit avoir clôturé l'exercice 2022 avec une trésorerie nette de 8,3 millions d'euros, un montant qu'il estime suffisant pour assurer son horizon de financement jusqu'au premier trimestre 2024.



S'agissant de ses perspectives, Advicenne explique qu'il prévoit d'accélérer cette année la croissance des ventes de son principal produit, Sibnayal, en Europe, en direct et par le biais des partenariats signés.



La société a également l'intention de conclure de nouveaux accords commerciaux sur ce traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) dans d'autres zones géographiques.



Après avoir grimpé de plus de 6% dans la matinée suite à cette publication, le titre Advicenne a effacé une grande partie de ses gains et ne progressait plus que de 1,4% vendredi en milieu d'après-midi à la Bourse de Paris.



