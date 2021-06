Adocia : Présentation sur un traitement pour le diabète

(CercleFinance.com) - Adocia, société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides, a annoncé aujourd'hui une présentation orale sur le traitement bi-hormonal M1Pram (ADO09).



Cette présentation sera réalisée lors de la 14ème Conférence Internationale sur les Avancées Technologies et traitements du diabète. Elle se tiendra du 2 au 5 juin 2021 sous forme d'événement virtuel.



