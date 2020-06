En bouclant le rachat de la Bourse de Madrid, SIX Group devient le n°3 européen

(BFM Bourse) - L'opérateur de l’infrastructure du marché financier suisse a finalisé le rachat de Bolsas y Mercados, l'opérateur de la Bourse espagnole, pour près de 2,6 milliards d'euros. Ainsi renforcé, SIX se hisse au troisième rang en Europe et au dixième rang mondial en termes de revenus.

SIX Group AG a fait part jeudi du succès succès de son offre sur Bolsas y Mercados (BME), opérateur des bourses espagnoles et pilier des marchés de capitaux en Espagne. Le groupe helvète se trouve à la tête de 93,16% du capital de BME au terme de son offre, pour laquelle il a déboursé 2,569 milliards d'euros (au prix unitaire de 32,98 euros). Le groupe, qui a récemment cédé pour 675 millions d'euros sa participation résiduelle dans Worldline, a financé l'opération grâce à un prêt bancaire.

La combinaison de SIX et de BME, tous les deux leaders sur leurs marchés financiers domestiques, créera un groupe plus diversifié avec une forte présence en Europe, devenant le troisième groupe d’infrastructure de marché financier européen derrière Deutsche Börse (2,936 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier) et le LSE (2,056 milliards de livres soit environ 2,28 milliards d'euros) mais devant Euronext. À l'échelon mondial, le nouveau groupe hispano-helvète revendique la 10e position.

"La combinaison de BME et de SIX créera un groupe plus fort, plus diversifié avec une présence mondiale élargie et une capacité unique de répondre aux demandes de plus en plus sophistiquées des clients. Aujourd’hui, SIX et BME s’engagent dans une nouvelle phase de croissance qui produira de nouvelles opportunités avec des avantages immédiats pour les parties prenantes des deux sociétés et les économies dans lesquelles elles opèrent", a développé le président de SIX Thomas Wellauer.

SIX se renforce dans les obligations, les dérivés et les indices

"Rejoindre SIX est fantastique pour BME. Ensemble, nous avons un modèle commercial plus fort qui nous permettra d’améliorer en permanence nos offres de produits et de services et d’atteindre nettement plus de clients. Le nouveau groupe sera désormais capable de mieux satisfaire les besoins croissants du marché espagnol et d’étendre en même temps son empreinte mondiale. BME continuera à répondre aux besoins de ses clients et de son marché, en tant que membre d’un groupe plus fort, désireux d’investir et d’innover", a déclaré le CEO de BME Javier Hernani.

Le nouveau groupe profitera d’un profil plus équilibré, multi-actifs, avec un positionnement plus fort sur les infrastructures de marchés financiers européens. SIX continuera à fournir l’intégralité de ses services clés d’infrastructure du marché financier suisse, désormais améliorés par l’expertise de BME dans des domaines comme les obligations, les dérivés et les indices. BME continuera à fournir la totalité de ses services clés à ses clients en Espagne et profitera de nouvelles solutions d’informations financières, ainsi que des solutions de technologies de blockchain et de registres distribués.

Le nouveau groupe compte également être en mesure de déployer davantage de capitaux sur de nouveaux projets et d’accélérer ses investissements dans l’innovation.

