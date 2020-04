Un courtier en pétrole de Singapour a dissimulé 800 millions de pertes sur les contrats à terme

(BFM Bourse) - Hin Leong Trading, un géant singapourien des hydrocarbures notamment présent dans le courtage et le stockage de pétrole, semble victime de l'effondrement des cours de l'or noir. Aux abois, la société vient de se déclarer en faillite alors que plusieurs banques exigeaient le remboursement de leurs fonds.

Les autorités de Singapour ont ouvert une enquête sur une société de courtage de pétrole, Hin Leong Trading, soupçonnée d'avoir dissimulé des centaines de millions de dollars de pertes, a indiqué la police locale mardi. Le groupe, un acteur majeur du marché des hydrocarbures depuis plusieurs décennies, apparaît comme une victime du chaos dans lequel la crise du coronavirus a plongé le marché du brut.

Après une chute vertigineuse de la demande en raison de la paralysie des transports et des économies de nombreux pays pour tenter de juguler la propagation du virus, les cours du pétrole se sont effondrés.

Cette dégringolade a miné les revenus de Hin Leong et poussé plusieurs banques à réclamer le remboursement de leurs créances, entraînant la faillite de la société, a indiqué l'agence Bloomberg. C'est Lim Chee Meng, fils unique du fondateur Lim Oon Kuin (connu sous le pseudo de "OK Lim"), qui a déclaré que la société avait subi des pertes d'environ 800 millions de dollars en raison de moins-values lors d'opérations à terme non reflétées dans ses états financiers.

Lim Chee Meng a assuré ne pas avoir eu connaissances de pertes accumulées depuis plusieurs années, que son père avait demandé au responsable financier de Hin Leong de ne pas déclarer dans les comptes du groupe, selon les personnes ayant connaissance d'un mail du 17 avril envoyé par la branche maritime de Hin Leong, Ocean Tankers, notifiant aux parties destinataires un projet de moratoire sur la dette.

Selon l'agence Bloomberg qui cite des documents juridiques, le groupe a par ailleurs aussi vendu des stocks d'hydrocarbures censés servir de garantie à des emprunts bancaires. Hin Leong n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Hin Leong et Ocean Tankers ont tous deux demandé la protection du tribunal contre leurs créanciers vendredi dernier, car le premier croule sous des dettes d'un montant total de 4 milliards de dollars qu'il ne parvient plus à rembourser. Bloomberg ajoute que la détresse financière du négociant a ébranlé la communauté commerciale très soudée de Singapour, l'un des plus importants marchés pétroliers du monde, et son plus grand centre de ravitaillement en carburant pour navires.

Bloomberg avait fait état pour la première fois des difficultés financières de Hin Leong le 10 avril dernier, après que certains prêteurs aient retiré des lignes de crédit au groupe, doutant de sa capacité à honorer les dettes contractées envers une vingtaine de banques.

Selon le magazine Forbes, l'homme d'affaires Lim Oon Kuin a fondé la société Hin Leong en 1963 à l'âge de vingt ans, fort à l'époque d'un seul camion pour livrer du diesel aux pêcheurs et aux agriculteurs de la région. Celui dont la fortune était estimée à 1,3 milliards de dollars au 7 avril dernier n'est désormais plus considéré par Forbes comme un milliardaire en puissance.

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse