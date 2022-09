Technicolor Creative Studios : Débute sa cotation sur Euronext

(CercleFinance.com) - Technicolor Creative Studios commencera aujourd'hui à opérer en tant que société cotée indépendante, après la distribution de 65 % de ses actions par Technicolor à ses actionnaires et sa cotation simultanée sur Euronext Paris.



Le prix de référence technique pour l'action Technicolor Creative Studios (s'élevant à E1,9539 par action) à l'ouverture de la séance de bourse a été confirmé par une notice diffusée par Euronext Paris le 26 septembre 2022.



Christian Roberton, Directeur général de Technicolor Creative Studios, déclare : ' Mon ambition est de construire la société d'arts visuels la plus performante au monde. Notre longue histoire en matière d'innovation et de créativité constitue notre socle pour bâtir l'avenir, et nous sommes convaincus que le succès de nos studios reposera sur nos investissements continus dans les technologies de pointe, les meilleurs talents mondiaux et sur nos relations pérennes avec les principaux studios et les plus grandes marques. '



