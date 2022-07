Nestlé : Investit dans une usine de café au Mexique

(CercleFinance.com) - Nestlé a ouvert une nouvelle usine de café Nescafé à Veracruz, au Mexique. Avec un investissement de 340 millions de dollars, l'usine crée 1 200 nouveaux emplois dans la région et fait du Mexique le principal producteur de café de Nestlé au niveau mondial.



' L'inauguration de cette usine démontre l'importance de la collaboration entre les secteurs public et privé pour attirer les investissements dans notre pays ', déclare Andrés Manuel López Obrador, le président du Mexique.



La nouvelle usine s'appuie sur des équipements de pointe et des énergies vertes pour réduire la consommation d'eau et d'énergie. Elle consomme également 100 % d'électricité verte et est équipée d'une chaudière à biomasse qui utilisera les déchets biologiques issus du processus de production du café pour générer de l'énergie.



' Cette usine de café est l'une des plus avancées technologiquement au monde et la plus moderne et la plus durable de notre entreprise ', a déclaré Fausto Costa, président exécutif de Nestlé Mexique.





