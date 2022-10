Boeing : Les commandes et les livraisons progressent en septembre

par David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - Boeing a fait état mardi d'une augmentation de ses livraisons et de ses commandes en septembre, avec 51 avions livrés et plus de 90 autres commandés.

Les livraisons de Boeing le mois dernier ont égalé le record des 51 avions livrés en juin après une baisse à 35 en août en raison d'un retard de 15 mois des livraisons du 787 Dreamliner.

L'avionneur américain a également enregistré une hausse de ses commandes, avec notamment 51 modèles 737 MAX et 14 modèles 777.

Le carnet de commandes de Boeing s'élève désormais à 4.354 avions. Boeing a livré 328 avions au cours des neuf premiers mois de 2022, dont 267 modèles 737 MAX.

(Reportage de David Shepardson et Tim Hepher, version française Dina Kartit, édité par Bertrand Boucey)

Copyright © 2022 Thomson Reuters